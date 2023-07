Estado investe R$ 49 milhões em infraestrutura em Cachoeiras de Macacu

No Guararapes, as obras de drenagem pluvial visam evitar os históricos alagamentos nos períodos de fortes chuvas - Foto: Divulgação

No Guararapes, as obras de drenagem pluvial visam evitar os históricos alagamentos nos períodos de fortes chuvas - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Cidades (SEIC) e suas vinculadas, investe mais de R$ 49 milhões em Cachoeiras de Macacu, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As ações têm como foco a melhoria da infraestrutura do município, além de solucionar problemas antigos que a região enfrentava, especialmente nos períodos de fortes chuvas.

A SEIC realiza a obra de uma praça com quadra poliesportiva na Rua Pastor Roseno, no Village Japuíba, com um investimento de R$ 1,1 milhão. Os cachoeirenses terão mais essa opção de lazer e prática esportiva. O novo espaço terá academia da terceira idade, parquinho, quadra poliesportiva e bicicletário, entre outros equipamentos.

Leia também:

➣ Tanguá receberá nova unidade do Café do Trabalhador

➣Julho começa com 2.285 vagas de emprego e estágio no Rio

"O governador Cláudio Castro entende que o desenvolvimento pleno do estado passa pela recuperação das cidades, pelo investimento em infraestrutura e na melhoria da qualidade de vida dos fluminenses. Estamos trabalhando com os 92 municípios para garantir mais oportunidades para a população", frisou Uruan Andrade ao receber o título de cidadão de Cachoeiras de Macacu.

As ações têm como foco a melhoria da infraestrutura do município | Foto: Divulgação

Diversas ruas do município passam por obras de pavimentação asfáltica e sinalização. Através do investimento de R$ 30,8 milhões, as intervenções buscam melhorar a trafegabilidade e elevar o desenvolvimento econômico, fortalecendo o comércio na região.

Morador há 40 anos do bairro Guararapes, Adão Gomes Batista, disse que o local não recebia obras há muito tempo e está ansioso para ver o asfalto chegar a sua porta. A estudante Amanda Rodrigues comemorou as intervenções no bairro. Ela disse que a população está animada .

"Há mais de 40 anos não tinha uma atenção do poder público para o bairro. A assistência chegou agora e deixa os moradores muito motivados e mesmo que havia um transtorno natural por causa das intenções, estamos confiantes de que será para melhor. Estamos vendo a grandeza da obra".

No Guararapes, as obras de drenagem pluvial visam evitar os históricos alagamentos nos períodos de fortes chuvas, que levavam a perdas para a população. O investimento de R$ 5,7 milhões também contempla a pavimentação, o calçamento e a sinalização viária.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão vinculado a SEIC, também está presente em Cachoeiras de Macacu com investimento de R$ 11,4 milhões em contenções de encosta na RJ-116, na altura do km 53. As intervenções garantem a segurança dos motoristas que trafegam por uma das mais movimentadas rodovias fluminenses.