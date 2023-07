Homem é preso com cerca de 33kg de drogas na RJ-106

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante transportando cerca de 33kg de maconha e skunk, no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde desta segunda-feira (4). A ação foi realizada pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão da PMERJ.

A operação ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em barreira de fiscalização montada pela força-tarefa policial. Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga escondida no interior de um veículo, que partiu da cidade do Rio de Janeiro para entregar a carga de entorpecentes na Região dos Lagos.

Leia também:

➢ Homem é preso por maus tratos contra a mãe, de 85 anos

➢ Homem é preso com 9 mil maços de cigarros roubados em Cabo Frio; Vídeo!

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.



Após os procedimentos de rotina, o homem foi conduzido ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.