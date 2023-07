Julho começa com 2.285 vagas de emprego e estágio no Rio

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo, nesta primeira semana de julho, 991 vagas de emprego formal e com remunerações que variam de um e três salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 3.960), tanto para quem tem experiência quanto para quem busca inserção no mercado de trabalho. Já para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.294 oportunidades, resultado de parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), as vagas estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Na Metropolitana, que concentra o maior número (735), há 239 oportunidades direcionadas, especialmente, a pessoas com deficiência (PcD), tais como atendente de lanchonete, na Tijuca, auxiliar de limpeza, na Piedade, e empacotador à mão, na Barra da Tijuca, todas sem necessidade de experiência.

A região Metropolitana oferece ainda vagas com salários de até R$ 3.960, como a de soldador, que exige ensino médio completo e experiência anterior, e as oito para supervisor comercial, em Botafogo. Com remuneração de até dois mínimos (R$ 2.640), há chances para atendente de clínica dentária, fiscal de prevenção de perdas, lavador de pratos e operador de caixa.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 73 vagas, grande parte sem exigir experiência, tais como atendente de lanchonete (Valença), bombeiro civil (Resende e Itatiaia), costureiro (Volta Redonda) eletricista (Resende) e leiturista (Resende). Na Região Serrana, as 183 oportunidades oferecidas são para diferentes bairros de Teresópolis. O destaque é a vaga para analista fiscal, cuja remuneração pode chegar a R$ 3.960, com ensino superior completo, mas sem exigência de experiência. Outras posições são para gerente de hotel, na Várzea, motorista entregador, em Barra do Imbuí, e operador de empilhadeira, em Bonsucesso, entre outras.

De acordo com o Observatório do Trabalho da secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 85,5% das 991 vagas disponibilizadas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 12,9%, e hotelaria, com 1,6%. Quanto à escolaridade, a grande maioria (64,4%) das oportunidades exige ensino médio completo, mas não requer experiência (50,2%), ao contrário das semanas anteriores.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Estágios

Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda também passa a divulgar estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 247 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00.

As carreiras de ensino superior com maior número de vagas são Administração, Engenharia e Comunicação Social, e também os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação. Há chances também para estágio no Ensino Médio, com 26 vagas, sendo 17 para pessoas com deficiência. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.047 oportunidades de estágio, 611 das quais para ensino superior e 486 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.