Governo do Estado marca licitação para segunda etapa de obras do Túnel Extravasor

A empresa vencedora vai realizar obras nas comportas da galeria, jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto e a concretagem no fundo do túnel - Foto: Divulgação

A licitação da segunda fase das obras de reforço estrutural do Túnel Extravasor de Petrópolis foi marcada para o dia 28 de julho. De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial do Governo do Estado da última sexta-feira (23/06), o recebimento dos envelopes das empresas interessadas em participar da concorrência será realizado a partir das 11h. A segunda etapa das obras do túnel, que desvia as águas do Rio Palatino para o Rio Piabanha, será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC) e tem o valor estimado de R$ 43,4 milhões.

A empresa vencedora vai realizar obras nas comportas da galeria, jateamento de concreto para proteção em volta das paredes e no teto e a concretagem no fundo do túnel que possui 3,2 km de extensão, 4 metros de largura e 4 metros de altura. Construído pelo Governo Federal, a estrutura não recebia nenhuma intervenção desde 1960, período de sua construção.

"Na primeira etapa das obras, fizemos a reforma estrutural do Túnel Extravasor para evitar erosões, desabamentos e inundações no Centro e em Quissamã, após as fortes chuvas em 2022. Entre as melhorias realizadas estão os serviços de requalificação do fluxo hidráulico, para permitir um melhor escoamento das águas pluviais, a redução dos riscos de alagamento e a desobstrução e desassoreamento do piso", explicou o secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade.

Além das intervenções no Túnel Extravasor, a SEIC realizou obras de contenção de encostas, reconstrução de ruas e calçamentos em áreas afetadas pelas chuvas. Ao todo, o Governo do Estado já investiu R$ 700 milhões na reconstrução de Petrópolis, inclusive na retomada de obras prometidas nos temporais de 2011 e que foram entregues no ano passado. Só em trabalhos de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural do túnel já foram investidos mais de R$ 255 milhões.