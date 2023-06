Comissão da Alerj debate expansão da rede federal de educação no Rio

A reunião será às 10h30, na sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), localizado na Rua Senador Furtado, nº 121, campus Maracanã - Foto: Divulgação/Julia Passos/Alerj

A reunião será às 10h30, na sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), localizado na Rua Senador Furtado, nº 121, campus Maracanã - Foto: Divulgação/Julia Passos/Alerj

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza audiência pública, nesta quarta-feira (28/06), para falar sobre a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no Estado do Rio. A reunião será às 10h30, na sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), localizado na Rua Senador Furtado, nº 121, campus Maracanã,

Para a presidente do colegiado, deputada Elika Takimoto (PT), a qualidade do ensino das instituições federais deve ser levada para mais regiões do estado. "Venho da rede federal de educação e sei da qualidade do ensino nessas instituições. Pensar a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no estado do Rio de Janeiro significa levar ensino de ponta para mais municípios e regiões do estado. Esse é o propósito que buscaremos debater nessa audiência pública”, disse a parlamentar.

Foram convidados a participar da audiência o deputado estadual Andrezinho Ceciliano (PT); a reitora do Colégio Pedro II, Ana Paula Giraux Leitão; o reitor do Instituto Federal Fluminense (IFF), Jefferson Manhães de Azevedo; o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Barreto Almada; e o reitor do Cefet, Maurício Saldanha Motta, além dos professores Alan Brum Pinheiro, Luiz Edmundo, Malvina Tuttman e Tatiana Roque.