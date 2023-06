Governo Federal e Niterói assinam acordo para a Segurança

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o Prefeito de Niterói, Axel Grael, assinaram um acordo de cooperação entre o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói e a Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda-feira (19). A parceria tem como objetivo combater o crime e prevenir a violência na cidade.

A cerimônia aconteceu no Theatro Municipal de Niterói, no Centro. Além do ministro e do prefeito, o Secretário Executivo municipal, Rodrigo Neves, também esteve presente. Em coletiva realizada antes da solenidade, o Ministro Flávio Dino explicou no que consiste a cooperação.

“Quando nós unimos esforços significa dizer que, por exemplo, informações que a Polícia Rodoviária Federal tem serão repassadas à segurança municipal e vice-versa. Também operações integradas em que a PRF vai agir junto com a Guarda Municipal. Com isso, nós estamos melhorando a ostensividade, a presença do efetivo visível à população'', afirmou.

O ministro também falou sobre o trabalho de segurança que vem sendo feito em Niterói.

“O que nós estamos fazendo aqui é mostrar o caminho da união que é fundamental para que tragédias não ocorram. Especialmente aqui em Niterói, estamos acentuando a dimensão preventiva da política de segurança, na medida em que será assinado aqui um edital para 173 cidades prioritárias da nossa política nacional de segurança, inclusive em Niterói, relativo a projetos culturais em áreas que tem altos indicadores violentos. Nós já sabemos que a cultura e o esporte são caminhos de prevenção. E por isso esse edital nacional, no valor de 30 milhões de reais está sendo assinado em Niterói, para que nós possamos com isso, a partir daqui, dirigir esse apoio a projetos culturais nessas 173 cidades, das quais 23 são do Rio de Janeiro”, disse.

O Prefeito de Niterói, Axel Grael, durante a coletiva, ressaltou as assinaturas de dois programas na cerimônia realizada hoje (19). Uma delas renova o programa, iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, de premiação da recuperação de armas. O outro programa é referente ao recolhimento e a compra de armas entregues, por vontade própria, à Prefeitura.

''Parabenizo tanto o ex-prefeito quanto o atual prefeito por essa iniciativa relativa às armas, porque o armamentismo procura erradamente que todas as pessoas armadas diminuem a violência e nós defendemos armas em mãos certas. Não é que as pessoas não possam usar armas, elas podem usar desde que saibam usar, e tenham condições legais. Então é um programa de prevenção e também essa dimensão que mencionei dos projetos culturais, porque quando nós apoiamos o projeto em uma comunidade, nós estamos fortalecendo também o caminho para a juventude da educação, do esporte e na cultura”, concluiu Dino.

Ao lado do ministro da Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj),Rodrigo Bacellar também destacou a importância de parcerias para fortalecer Segurança Pública .Ex-secretário estadual de Governo, Bacellar foi o responsável por coordenar a expansão do bem avaliado programa Segurança Presente.

“Tive uma experiência muito significativa quando atuei ao lado das forças de segurança durante passagem pela secretária estadual de Governo. Conseguimos avançar muito em várias frentes, com total apoio do governador. Por isso, é essencial que a gente siga avançando, sobretudo quando se tem essa sintonia com o governo federal, através do ministro Flávio Dino do Ricardo Cappelli, secretário-executivo do gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal”, comentou Bacellar.

A cerimônia de assinatura do acordo entre a Secretaria de Ordem Pública e a União foi aberta com apresentações da Orquestra Aprendiz Musical e da Orquestra da Grota. Em seguida, as autoridades foram chamadas ao palco para firmar a cooperação.

“A gente agora tem uma interlocução com o Governo Federal. E quando as instituições cooperam, quem ganha é o povo. Por isso, tenho certeza que vamos conseguir garantir muitos avanços importantes para o nosso país e para Niterói”, ressaltou o prefeito Axel Grael.

1/11 | Foto: Filipe Aguiar

2/11 | Foto: Filipe Aguiar

3/11 | Foto: Filipe Aguiar

4/11 | Foto: Filipe Aguiar

5/11 | Foto: Filipe Aguiar

6/11 | Foto: Filipe Aguiar

7/11 | Foto: Filipe Aguiar

8/11 | Foto: Filipe Aguiar

9/11 | Foto: Filipe Aguiar

10/11 | Foto: Filipe Aguiar

11/11 | Foto: Filipe Aguiar