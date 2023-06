Em Maricá, 1º Seminário de Bioeconomia debate desafios do desenvolvimento sustentável

O 1º Seminário Internacional de Bioeconomia, entre os dias 22 e 23 de junho, das 9h às 17h, leva como tema principal para as palestras e visitas técnicas “os desafios e o futuro da Bioeconomia – oportunidades para o desenvolvimento sustentável em escala municipal". A programação será aberta com visitação aos projetos da Biotec Maricá na Fazenda Pública Joaquin Piñero e na Biofábrica e ao Farmacopeia Mari’ká.

O segundo dia do Seminário vai contar com palestras no Auditório Manoel Lagos, no Banco Mumbuca, sobre: dinamização de territórios com abordagens e estratégias para o reconhecimento do valor dos recursos bio-culturais locais; sistemas agroalimentares em transformação; e instrumentos e políticas de planejamento territorial para as novas formas de uso dos recursos naturais.

O evento da Prefeitura de Maricá é uma iniciativa da Biotec Maricá, empresa subsidiária da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

“Além de mostrar as principais ações que já estão sendo realizadas, o Seminário também deve ser um espaço de diálogo e produção de conhecimentos sobre quais são os desafios que precisam ser enfrentados pelos diferentes atores sociais – poder público, setor privado, organizações sociais, universidades – para dar conta deste projeto tão inovador”, destacou o presidente Eduardo Britto.

Inscrições



Para participar dos dois dias do 1º Seminário Internacional de Bioeconomia, basta se inscrever pelo link https://forms.gle/iqMtY6pX5iJN7vvC7. Durante a inscrição de participação, será possível garantir vaga para o transporte que irá realizar o translado aos locais da visita técnica. As inscrições poderão ser realizadas até a véspera do primeiro dia do seminário.

Programação:

1º Seminário Internacional de Bioeconomia em Maricá

Data: 22 e 23/06

Inscrição: https://forms.gle/iqMtY6pX5iJN7vvC7.

Auditório Manoel Lagos - Banco Mumbuca

Endereço: Rua Eugenia Modesto da Silva, 234, no Parque Eldorado

Transporte para locomoção às visitas técnicas incluso

Quinta-feira – 22/06:

9h – Abertura com o presidente da Biotec Maricá – Eduardo Britto – Fazenda Pública Joquin Piñero.

10h – Visita de Campo a área da Agroecologia – UFRRJ.

11h – CIAMAR

12h – 14h – Pausa para o almoço.

14h30 – Apresentação de projetos com bioinsumos – Biofábrica.

16h – Apresentação do Projeto Farmacopéia Mari’ká – UFRRJ – Fazenda Nossa Senhora do Amparo.

Sexta-feira (23/06):

Banco Mumbuca

9h – Abertura com o presidente da Biotec Maricá – Eduardo Britto.

9h20 – Conferência de abertura – Professora Silvia Scaramuzzi da Universidade de Florença.

Tema: Dinamização de territórios: abordagens e estratégias para o reconhecimento do valor dos recursos bio-culturais locais

10h30 – Mesa 1 – Professor John Wilkinson da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Professora Cátia Grisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Tema: Sistemas Agroalimentares em Transformação.

Mediador: José Alexandre Almeida – Secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá

12h40 – 14h10 – Pausa para o almoço.

14h30 – Mesa 2 – Professora Vanessa Empinotti da Universidade Federal do ABC e Professora Luciana Travassos da Universidade Federal do ABC.

Mediador: Manuela Mello – Presidente do Banco Mumbuca.

Tema: Instrumentos e Políticas de Planejamento Territorial para as Novas Formas de Uso dos Recursos Naturais.

16h30 – Encerramento com o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda e com o presidente da Biotec, Eduardo Britto.