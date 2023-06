Enel promove troca de geladeiras em Itaboraí, veja como participar!

Nesta semana, clientes da Enel Distribuição Rio de Itaboraí, que possuem refrigeradores antigos e de modelos ineficientes, terão a oportunidade de participar do sorteio de 15 geladeiras novas com selo Procel de eficiência energética. O cadastro para participar da ação estará disponível na quinta (22), entre 9h e 17h, e na sexta-feira (23), das 9h às 14h. As inscrições, o sorteio e a entrega dos refrigeradores serão realizados no stand da distribuidora montado na Praça Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Carreta do eMuseu do Esporte - projeto que conta com o patrocínio da Enel Rio (por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte) e visita o município nesta semana.

Para se cadastrar, o cliente deverá apresentar documento de identificação, última conta de energia paga e uma lâmpada ineficiente para troca por uma de LED. “As crianças podem convidar parentes e vizinhos para conhecer a carreta do e-Museu do Esporte, realizar a troca de lâmpadas e cadastros para o sorteio das geladeiras em nosso stand, já que o cadastro será realizado apenas por clientes maiores de 18 anos”, comenta o coordenador da inciativa na Enel Rio, Alexandre Cardozo. O cliente que for contemplado no sorteio deverá se responsabilizar pelo transporte do refrigerador usado até o ponto de troca e pelo frete do refrigerador novo.

A ação de troca de geladeiras é realizada por meio do programa Enel Compartilha Eficiência, que promove substituição de refrigeradores para clientes da distribuidora de diferentes municípios. As geladeiras entregues pela Enel têm selo Procel de economia de energia, e podem consumir até 70% menos energia do que modelos antigos. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/ mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/hora/ mês. “Tenho certeza de que será muito rica a troca de experiencias entre o Enel Compartilha Eficiência e o projeto eMuseu do Esporte”, conclui Alexandre.

Serviço



Troca de Geladeiras em Itaboraí

Cadastros de clientes

Data: quinta-feira (22)

Horário: 9h às 17h

Data: sexta-feira (23)

Horário: 9h às 14h

Sorteio dos contemplados

Data: sexta-feira (23)

Horário: 16h

Entrega das geladeiras

Data: sábado (24)

Horário: 9h às 11h

Local da ação: Praça Marechal Floriano Peixoto

Sobre o eMuseu do Esporte

O eMuseu do Esporte é um projeto inédito no mundo e seu conteúdo pode ser conhecido, de forma itinerante, na carreta totalmente adaptada que reúne esporte e tecnologia, permitindo ao público de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência, se aventurar na prática virtual de esportes ou, se preferir, simplesmente aprender por meio do acervo histórico sobre as maiores conquistas do esporte nacional. O eMuseu virtual já registra mais de 1 milhão em alcance de pessoas, sendo referência até mesmo na Grécia, berço dos jogos olímpicos.

O eMuseu do Esporte nasceu após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com o objetivo de se tornar um hub virtual para engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais. Ele celebra a memória do esporte brasileiro e seu legado, em um formato inédito e colaborativo. Já possui 25 ambientes diferentes, 14 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, busca a interação com a história local, assim como o incentivo à prática esportiva e à inclusão. Para conhecer todo seu acervo, basta acessar o portal www.emuseu.com.br nas versões português e inglês.