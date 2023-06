Tapete de sal de SG por ser declarado patrimônio cultural e imaterial do RJ

A montagem do tapete no Centro de São Gonçalo acontece há 29 anos e atrai mais de 100 mil visitantes para a cidade - Foto: Filipe Aguiar

A montagem do tapete no Centro de São Gonçalo acontece há 29 anos e atrai mais de 100 mil visitantes para a cidade - Foto: Filipe Aguiar

O maior tapete de sal da América Latina, montado em São Gonçalo na celebração do Corpus Christi, pode ser declarado patrimônio cultural e imaterial do estado. O deputado gonçalense Douglas Ruas protocolou na Alerj projeto de lei que reconhece e valoriza a tradição histórica na cidade.

A montagem do tapete no Centro de São Gonçalo acontece há 29 anos e atrai mais de 100 mil visitantes para a cidade, de acordo com informações da prefeitura. No dia de Corpus Christi, a partir das 7h, os mais de seis mil voluntários começam a produção, ao longo de dois quilômetros. Os 240 desenhos que compõem a obra são feitos com mais de 50 toneladas de sal, além de borra de café, pedrarias, tinta e serragem.

Corpus Christi em São Gonçalo

No último dia 8, milhares de devotos católicos participaram das festividades de Corpus Christi no município e da Missa especial, que começou às 16h, em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo.

O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, guiou a mensagem principal da missa e aproveitou a ocasião para enfatizar o significado do rito eucarístico na religião católica. Ele também elogiou o tradicional tapete de sal confeccionado por fiéis na cidade, definido, por ele, como "fé em forma de arte".