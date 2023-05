Bolsonaro diz que é o “ex” do agro e que não será candidato em 2024

Nesta segunda-feira (1), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou presença na Agrishow, maior feira de agronegócio da América Latina, em Ribeirão Preto e disse que é o “ex” do setor.

“Eu sou o ex. Eu sou o ex deles”, disse Bolsonaro aos jornalistas, após circular pela feira ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Este foi o primeiro evento público de Bolsonaro desde o retorno dele ao Brasil, em março, após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, quando terminou seu mandato.

Durante uma conversa com jornalistas, o ex-presidente disse que não queria falar sobre política eleitoral e afirmou que não será candidato no “ano que vem”, quando ocorre o pleito municipal, para prefeito e vereador. A eleição presidencial só ocorre em 2026.

“Tem muito tempo ainda pela frente. Por enquanto não quero falar muito de política, colaborar apenas. Eu não vou ser candidato a nada ano que vem. Não pretendo”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente também subiu ao palco da feira e criticou as invasões de terras pelo MST e a demarcação de terras indígenas feitas pelo presidente Lula.