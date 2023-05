Noventa milhões de remédios comprados durante o governo Bolsonaro estão prestes a vencer

O Ministério da Saúde tem em estoque 90 milhões de remédios com prazo de validade até o final de julho. Comprados na gestão anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os remédios com validade curta são receitados para HIV, vacinas, contraceptivos e medicamentos do chamado ‘’kit intubação’’.

A equipe da ministra da saúde Nisia Trindade negocia a troca de parte dos remédios com a indústria. A lista dos itens do SUS estão armazenados na central de distribuição de saúde desde 2018, sob sigilo, e foi mantida dessa maneira pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A atual gestão tem encontrado dificuldades para repassar os medicamentos para estados e municípios. Através de dados, o ministério armazenava 4,5 milhões de comprimidos de darunavir, produto usado para o tratamento de HIV. Avaliado em R$ 26 milhões, o medicamento representa 20% de uma compra feita em 2020. A ministra atual, culpa o governo Bolsonaro pelo acúmulo de produtos com validade curta. Integrantes do ministério afirmam que as compras foram feitas sem planejamento.

O ministério ainda guarda cerca de 7,1 milhões de frascos de imunizantes de diversas doenças, desses, 4 milhões da vacina meningocócica que protege crianças contra a meningite. Também vence até o fim de julho 10 milhões de unidades de sedativos utilizados no tratamento de pacientes intubados.

O Ministério da Saúde, informou através de nota, que conseguiu evitar a perda de cerca de 775,3 mil unidades de medicamentos através de doações e entregas a unidades do SUS. Os medicamentos foram adquiridos em grande escala, com atraso, quando o sistema de saúde ficou desabastecido, no período da pandemia.

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) afirmou não ter tido acesso ao estoque.