Roberto Jefferson promete doar armas de fogo e pede revogação de prisão

O ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde outubro do ano passado após acusações de tentativa de homicídio, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de revogação de sua prisão. O político se comprometeu a doar todas as suas armas de fogo e munições para facilitar a concessão de medidas cautelares em seu caso.

A solicitação, enviada pelos advogados de defesa ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, detalha que o ex-deputado do PTB "possui um quadro de saúde bastante frágil", o que seria motivo para justificar uma revogação da prisão ou uma conversão da pena preventiva para domiciliar.

Leia também:

➢ Ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos

➢ STF concede liberdade a mais 80 presos em atos golpistas de janeiro

O documento detalha que o réu está disposto em se desfazer de todas as suas armas, tanto as que usou no crime pelo qual foi indiciado quanto outras registradas em seu nome. Em depoimento à Polícia na época em que foi preso, Jefferson informou que teria de 20 a 25 armas, além de munições e armamentos de outras categorias, como granadas.

Esta não é a primeira vez que o ex-deputado tenta apelar ao STF para sair da prisão. Em janeiro, a defesa dele já havia tido uma solicitação negada por Moraes, que afirmou que o acusado tem "diversos descumprimentos das medidas cautelares" em seu histórico.

Jefferson foi preso por ataques ao processo eleitoral e a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quando os agentes da Polícia Federal (PF) foram à residência do acusado, eles foram recebidos com hostilidade por Jefferson, que efetuou disparos de fuzil e granada contra os oficiais.