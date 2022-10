PF indicia Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio

A Polícia Federal indiciou, nesta segunda-feira (24), o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) por quatro tentativas de homicídio durante operação. Ele resistiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e atirou contra agentes.

Os policiais foram até sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, mas acabaram sendo surpreendidos com tiros e granadas. Dois agentes acabaram sendo feridos por estilhaços, um deles na cabeça, mas ambos passam bem.

A ordem de prisão veio de Moraes, após o ex-deputado federal xingar a ministra Carmen Lúcia, do STF. Roberto Jefferson acabou se entregando horas depois, após ficar cercado por horas em sua casa. Ele se encontra hoje em um presídio em Benfica, no Rio, e deve passar por uma audiência de custódia no local ainda nesta segunda.