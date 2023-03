Filho de Sérgio Cabral ganha cargo na Alerj e terá como colegas de trabalho a mãe e a avó

O filho do ex-governador Sérgio Cabral tem um novo emprego, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e terá como colegas de trabalho a mãe e a avó. Marco Antonio Cabral foi nomeado no Departamento de Arquivo da Alerj pelo novo presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (PL).

A função do filho de Cabral, que terá um dos melhores salários da Assembleia, abaixo apenas de diretores, será a de trabalhar junto à presidência no atendimento a prefeitos e vereadores.

Susana Neves Cabral, mãe de Marco Antonio e ex-mulher de Sergio Cabral, ganha R$ 9.336,26 líquidos. Já a avó, Magaly Oliveira Cabral Santos, recebe todo mês R$10.742,39, livre de impostos. Ela é assessora da deputada Franciane Mota.

O novo chefe de Marco Antonio é braço direito do governador Cláudio Castro. Foi líder de governo e secretário de Governo.

Na campanha ao Palácio Guanabara, quando ainda era candidato a vice, a chapa de Castro afirmava que as gestões de Cabral "se especializaram em roubar". Hoje, algum tempo depois, estão todos no mesmo grupo político.