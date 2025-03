Cães são resgatados vítimas de maus tratos e suspeita de zoofilia em São Paulo

A Polícia Civil encontrou mais de 30 cachorros em situação de maus-tratos no Capão Redondo - Foto: Reprodução

A Polícia Civil encontrou mais de 30 cachorros em situação de maus-tratos no Capão Redondo - Foto: Reprodução

A Polícia Civil realizou uma operação em um hotel para animais, no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, nesta quarta feira (5). No local foram encontrados cães que sofreram maus tratos e indícios de zoofilia. O estabelecimento foi alvo de denúncias e o caso segue em investigação pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

De acordo com a Polícia Civil, no local foram encontrados cachorros em condições de maus tratos, algum amordaçados e outros com uma das patas presas.

A investigação teve início após a morte suspeita de um dos cães abrigados no estabelecimento. Na ocasião, o proprietário, Erinaldo Severo e um funcionário, identificado como Douglas, foram presos em flagrante.

Após a ação, mais de 30 cães foram resgatados e agora aguardam contato de seus donos. A ONG Pet Friends assumiu temporariamente a responsabilidade pelos animais, mas enfrenta dificuldades para garantir os cuidados necessários.