Sesc Niterói recebe show 'Firma o Tambor', pelo Grupo Cultural Sopro de Gaia, nesta sexta (07)

As danças que acompanham cada ritmo também estarão presentes no show - Foto: Divulgação/Roberta Fernandes

As danças que acompanham cada ritmo também estarão presentes no show - Foto: Divulgação/Roberta Fernandes

Jongo, Samba de Roda, Maracatu, Coco de Roda e outras expressões da Cultura Popular Brasileira serão celebradas no show Firma o Tambor, que será realizado pelo Grupo Cultural Sopro de Gaia, no Sesc Niteroi, no dia 07 de março. O Sopro de Gaia foi fundado pelo percussionista e Mestre de Capoeira Angola, Marcus Vinicius Macul, conhecido internacionalmente como Mestre Marcus Feinho, e idealizador da Casa do Saber Popular, considerado um dos maiores espaços de vivência, valorização e preservação da Cultura Popular Brasileira no Rio de Janeiro.

“Vamos apresentar ao público músicas de diferentes manifestações culturais brasileiras, com letras que soam como um grito de liberdade, de resistência, como se estivéssemos firmando nossas raízes em solo ancestral. São canções autorais minhas, presentes no nosso 15º e último CD, que trazem essa força e mostram a importância da nossa identidade cultural, das nossas origens, dos saberes de povos que nos antecederam“, explica o Mestre Marcus Feinho que, em sua trajetória e trabalho como pesquisador, desenvolveu um projeto chamado Cultura Popular para a Paz.

Leia também:

Mulher é baleada na cabeça em tentativa de feminicídio no Catete, Rio de Janeiro

Salgueiro divulga comunicado revoltado com Liesa: 'Quadrilha de canalhas'

As danças que acompanham cada ritmo também estarão presentes no show. “O Coco de Roda, por exemplo, é uma tradição da Cultura Popular Brasileira, que ultrapassa gerações e é riquíssima”, ressalta a Doutora em Educação e Psicopedagoga Ana Carolina Rosa, coordenadora da Casa do Saber Popular e uma das integrantes do Sopro de Gaia. “Além do resgate da Cultura Popular Brasileira, os brincantes das manifestações populares também têm a possibilidade de reconhecer-se nessa história, elevando sua autoestima e seu olhar mais reflexivo a respeito de si, do outro e do mundo”, afirma.

O evento é uma realização do Edital Sesc RJ Pulsar 2024/2025. A apresentação contará com intérprete de Libras e profissional especializado em acessibilidade.

O evento é uma realização do Edital Sesc RJ Pulsar 2024/2025 | Foto: Divulgação/Roberta Fernandes

Sobre o Grupo Cultural Sopro de Gaia

Fundado pelo Mestre Marcus Feinho há mais de 20 anos, se dedica a pesquisar e a salvaguardar os saberes e tradições de diversas manifestações da nossa Cultura Popular Brasileira. Para isso, realiza viagens de pesquisa para espaços tradicionais, produz materiais audiovisuais (entrevistas, documentários, livros, CDs) e promove eventos com oficinas, rodas e apresentações.

Sobre a Casa do Saber Popular

Localizada em Guaratiba, na comunidade Jardim Maravilha, que vem a ser o maior loteamento da América Latina, a Casa do Saber Popular é um espaço de vivência, valorização e preservação da Cultura Popular Brasileira em suas diversas manifestações. Esse projeto resgata as influências africanas na cultura e história do Brasil, valoriza os (as) Mestres (as) e promove a troca de conhecimentos através da boa prática de expressões culturais brasileiras.

Fundada em 2015 pelo casal Marcus Vinícius, também conhecido como Mestre Feinho, conceituado Mestre do Coletivo Ondas do Mar de Capoeira Angola, e Ana Carolina Rosa, psicopedagoga e Doutora em Educação, a Casa do Saber Popular oferece uma série de atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos como aulas de Capoeira, Danças - como Jongo, Maracatu e Coco de Roda - Percussão, Canto e Confecção de Instrumentos.

Além disso, o espaço também oferece oficinas, encontros, eventos e rodas culturais, com o objetivo de disseminar os saberes populares e proporcionar a troca de conhecimentos com a implantação de uma Cultura de Paz.

Essa é uma iniciativa que funciona sem apoios empresariais ou governamentais, apenas com a ajuda de parceiros para a manutenção das suas atividades. Sua missão é ser um espaço inclusivo e dinâmico, no qual o conhecimento é compartilhado e as vozes da Cultura Popular encontram um eco, fortalecendo os laços entre passado, presente e futuro. Um ponto de encontro para estudiosos, artistas, comunidades locais e todos aqueles interessados em mergulhar nas profundezas das narrativas e práticas que definem a Cultura Popular Brasileira.

Casa do Saber Popular oferece uma série de atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos | Foto: Divulgação - Roberta Fernandes

Ficha técnica:

Mestre Marcus Feinho: voz principal/coro, bombo, berimbau, conga

Ana Carimbó: voz principal/coro, ganzá, berimbau, pandeiro

Cecilia Einsfeld: voz principal/coro, berimbau, pandeiro, conga

Vitor Barbosa: coro, pandeiro

Amle Albernaz: coro, conga, pandeiro, prato

SERVIÇO:

Show Firma o Tambor - com Grupo Cultural Sopro de Gaia

Data: Dia 07 de março - a partir das 19 horas

Local: Sesc Niterói - R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ,

Entrada:

15 reais (inteira)

7,50 reais (meia entrada)

5 reais (credencial plena)

Gratuito para PCG

Informações pelo whatsapp: (21) 99459-4165