Filhos de Flordelis podem ser despejados de casa em Niterói por dívidas de R$ 600 mil

Dez filhos adotivos da ex-deputada Flordelis correm risco de despejo de um imóvel da pastora no Badu, em Niterói. Os filhos que continuaram no imóvel após a condenação da ex-parlamentar a 50 anos de prisão enfrentam uma série de dívidas referentes ao imóvel, que somam aproximadamente 600 mil reais e incluem desde pendências no financiamento a acusações de furto de energia. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o veículo, a família de Flordelis não paga as parcelas do financiamento da residência desde 2021, quando a ex-deputada foi presa pela morte do pastor Anderson do Carmo, seu esposo, que foi executado com mais de 30 tiros em junho de 2019. O crime aconteceu dentro do imóvel em Niterói, que já era usado pela família há cerca de 20 anos.

Flordelis chegou ao imóvel através da dupla de empresários Carlos e Pedro Werneck, que compraram a casa através de um financiamento na Caixa Econômica e cederam o espaço para a ex-deputada apoiar ações filantrópicas realizadas por ela e por Anderson. No entanto, os empresários deixaram de ajudá-la depois que a pastora começou a ser investigada pela morte do esposo. Desde então, Flordelis assumiu as prestações do financiamento.

Além de deixar de pagar o financiamento, os filhos adotivos da ex-deputada também teriam deixado de pagar as contas de luz e água após a condenação da mãe e, como tiveram a energia cortada com a pendência, teriam feito uma ligação clandestina - um “gato” - na luz do imóvel, segundo o Globo. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, já detectou o furto e desfez a ligação. Só as dívidas da família com a concessionária somam 5 mil reais.

Antes das pendências com o imóvel no Badu, a família de Flordelis já havia enfrentado problemas com dívidas em outra casa. De acordo com o jornal, um imóvel adquirido pela pastora em São Gonçalo já foi a leilão por conta de inadimplência. O mesmo pode voltar a acontecer com o atual imóvel.

Flordelis cumpre pena na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Ela responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada.