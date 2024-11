Estudantes e professores da Universo/Niterói promovem evento voltado à Saúde Animal nesse sábado (23)

O evento é aberto ao público e vai acontecer entre 8h e 12h, no Horto do Fonseca - Foto: Divulgaçãso/Universo

O evento é aberto ao público e vai acontecer entre 8h e 12h, no Horto do Fonseca - Foto: Divulgaçãso/Universo

Os alunos do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Niterói, estarão promovendo, nesse sábado (23), uma ação gratuita e conjunta com seus professores, voltada aos animais domésticos. O evento é aberto ao público e vai acontecer entre 8h e 12h, no Horto do Fonseca, área pública de lazer na Alameda São Boaventura, 770, na Zona Norte da cidade.

Nele, os universitários terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula ao realizar a verificação de parâmetros vitais em animais domésticos, como a medição de pressão arterial, dosagem de glicose e funções respiratórias e cardíacas, entre outros processos, com apoio e supervisão dos professores da disciplina de Fisiologia dos Animais Domésticos.

''A Fisiologia Animal é a ciência que investiga o funcionamento dos órgãos dos animais e como interagem entre si para serem mantidos'', explicou Luciana Golinele, professora e coordenadora do Curso de Veterinária.

Além do aprendizado prático, essa iniciativa busca também beneficiar a comunidade local, proporcionando aos donos de animais a oportunidade de realizar exames gratuitos e de qualidade, além de promover o acesso a informações importantes sobre a saúde de seus 'pets'.

Leia também!

Militar é ferida por tiro acidental no Centro de Comunicação da PM