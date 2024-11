Homem é preso por agredir idoso por causa de manga no Rio

Um idoso de 77 anos foi espancado por seu vizinho em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na última terça-feira (19). Carlos José Rodrigues Pinheiro foi preso em flagrante após a agressão por causa de uma manga.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do condomínio. Por volta das 9h, o idoso estava em casa quando ouviu um barulho suspeito vindo da direção da piscina. Ele percebeu que uma manga caiu na área e que Carlos José também estava no local.

Com medo do dono da casa brigar com ele, Carlos empurrou a vítima, segurou seu braço e o deu uma "rasteira". Luiz Carlos, a vítima, caiu no chão e mesmo assim continuou sendo espancado pelo vizinho.

Leia mais:

Mototaxista é morta em território da milícia, na Baixada Fluminense

Três turistas franceses são roubados na Lapa; celular é resgatado pela Segurança Pública

O idoso teve fraturas no rosto e está internado. No momento de sua fuga, Carlos correu, quebrou um portão e, já na rua, agrediu e pegou o celular de um gari que estava trabalhando na região.

O criminosos foi preso por agentes do programa Segurança Presente e levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele passou por audiência de custódia e seguirá preso. O homem responderá pelos crimes de roubo e lesão corporal.