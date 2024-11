Militar é ferida por tiro acidental no Centro de Comunicação da PM

Uma sargento da Polícia Militar foi atingida por um tiro de pistola na perna enquanto trabalhava, no Centro de Comunicação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Cecopom), no Centro do Rio. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, o tiro teria partido da pistola do tenente-coronel Sandro Ferreira Alves. O caso aconteceu no último dia 12 de novembro.

O policial contou que sua a arma caiu no chão quando ele se levantou da poltrona e, que ao tentar colocá-la na cintura, acidentalmente efetuou o disparo. Foi aberto um inquérito pelo Cecopom para apurar o fato e a Corregedoria da corporação acompanha o caso.

Segundo a PM, a policial foi socorrida no Hospital Central da corporação e o estado de saúde dela é estável. A expectativa é que a oficial volte ao serviço nos próximos dias.

O Cecopom funciona no interior do Centro Integrado de Comando e Controle, no Centro do Rio. Mesmo local onde fica o gabinete do secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Santos.