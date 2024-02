Vai deixar seu pet em hotel no Carnaval? Confira se a hospedagem possui registro no CRMV-RJ

Além de avaliar as condições físicas do local, como a amplitude e a higiene, é importante verificar se há uma equipe atenta à segurança e ao bem-estar dos animais 24 horas por dia - Foto: Pixabay

Além de avaliar as condições físicas do local, como a amplitude e a higiene, é importante verificar se há uma equipe atenta à segurança e ao bem-estar dos animais 24 horas por dia - Foto: Pixabay

Com a proximidade do carnaval, é comum que os responsáveis por animais de companhia planejem viagens, considerando a opção de hospedagem em pet-hotéis. Contudo, a escolha do local adequado requer atenção a diversos aspectos, tais como a presença de um médico-veterinário responsável técnico, a segurança e o tratamento oferecido aos animais.

O CRMV-RJ esclarece que é fundamental observar como os animais são tratados, garantindo que estejam felizes e bem cuidados durante a estadia. Buscar indicações e depoimentos de outros responsáveis que utilizaram o serviço pode fornecer informações valiosas.

Além de avaliar as condições físicas do local, como a amplitude e a higiene, é importante verificar se há uma equipe atenta à segurança e ao bem-estar dos animais 24 horas por dia. Estabelecimentos que não adotam regras e medidas adequadas devem ser descartados.

O Conselho também recomenda verificar se o local mantém padrões rigorosos quanto à saúde dos animais, incluindo requisitos como vacinação, controle de pulgas, avaliação de comportamento e hábitos.

Ressalta-se que a presença de um médico-veterinário responsável técnico e inscrição no CRMV é fundamental. Optar por um estabelecimento inscrito no CRMV-RJ, com um médico-veterinário responsável técnico, assegura que a hospedagem seja em um local periodicamente fiscalizado pelo conselho de classe. Além disso, garante a supervisão de profissionais qualificados.

De acordo com o presidente do CRMV-RJ, Diogo Alves, é responsabilidade do responsável técnico assegurar que as instalações e locais de manutenção dos animais proporcionem um ambiente seguro.

“O RT deve garantir que as instalações sejam livre de excesso de barulho, com luminosidade adequada, livre de poluição e protegido contra intempéries ou situações que causem estresse aos animais; que possuam proteção contra corrente de ar excessiva e mantenham temperatura e umidade adequadas; que não possuam risco de acidentes e incidentes de fuga, com plano de evacuação rápida do ambiente em caso de emergência, seguindo normas específicas; permitam fácil acesso à água e alimentos e sejam de fácil higienização, garantindo conforto, segurança, higiene e ambiente saudável; permitam a alocação dos animais por idade, sexo, espécie, temperamento e necessidades; possuam espaço suficiente para os animais se movimentarem, de acordo com suas necessidades; e sejam providos de enriquecimento ambiental efetivo, de acordo com a espécie alojada”, declarou.

O CRMV-RJ destaca que o médico-veterinário responsável técnico é um agente da legalidade, visando garantir não apenas o bem-estar animal, mas também a saúde pública e a qualidade dos serviços. Este profissional, em conformidade com as normas e regras estabelecidas na legislação e no Código de Ética Profissional, assegura a qualidade do serviço oferecido ao animal e ao responsável durante sua estadia em hotéis para pets.