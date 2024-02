Restaurante do Povo, no Alcântara, abre segunda de carnaval e quarta de Cinzas

O Restaurante do Povo, em Alcântara, São Gonçalo, vai funcionar normalmente na próxima segunda (12) e na Quarta-feira de Cinzas (14). Na semana do Carnaval, a unidade só ficará de portas fechadas durante a terça-feira (13), feriado de Carnaval. O espaço também está funcionando nesta sexta-feira (09).

De acordo com a Prefeitura Municipal, a gestão entendeu que manter o restaurante aberto nas datas seria importante para a população em situação de vulnerabilidade social. “O gonçalense precisa desse serviço que, para muitos, garante a única refeição do dia. Em um ano de funcionamento foram servidas mais de 550 mil refeições, garantindo a segurança alimentar de muitas pessoas. É um serviço muito importante na nossa cidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Leia mais sobre a programação do feriado:

➢ Carnaval: confira o guia da folia nas cidades da região

➢ Carnaval: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Criado com a proposta de combater a fome e a insegurança alimentar da população local, a unidade foi inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O Restaurante do Povo fica localizado na Rua São Pedro de Alcântara, atrás do shopping Pátio Alcântara, e funciona de segunda a sexta, de 6h às 15h. No espaço tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia, com o café da manhã vendido a 50 centavos e almoço a 1 real.