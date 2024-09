Paralimpíadas: Brasil conquista oito medalhas nesta sexta (06) e se aproxima de recorde de pódios

O Brasil voltou ao lugar mais alto do pódio nas Paralimpíadas nesta sexta-feira (06), depois de um dia sem conquistar títulos. Os brasileiros levaram dois outros, quatro pratas e dois bronzes no dia. Com isso, o país chegou a 17 ouros, 22 pratas e 31 bronzes. O resultado, com 70 pódios no total, é muito próximo ao recorde histórico.

O melhor resultado do Brasil em Jogos Paralímpicos aconteceu tanto na Rio 2016 como em Tóquio 2020, com 72 pódios. Nos Jogos desse ano, o Brasil tem condições de sobra de superar a marca, já que tem muitas oportunidades nesse sábado (07).

Leia também:

▶ Tiroteio deixa três mortos na Região dos Lagos

▶ Morre Sérgio Mendes aos 83 anos; lenda da música brasileira era de Niterói

Pódios do dia



Na natação, Talisson Glock se tornou bicampeão olímpico dos 400m livre da classe S6. Gabriel Bandeira garantiu a prata nos 100m costas de classe S14.



No judô, os brasileiros garantiram duas medalhas. Alana Maldonado foi ouro na categoria até 70kg na classe J2, para atletas com baixa visão. Na categoria 70kg J1, Brenda Freitas foi prata, após ter tido um Ippon retirado pela revisão de vídeo.

No atletismo, foram três medalhas. Zileide da Silva foi prata no salto em distância da classe T20 e Thiago Paulino também foi prata no arremesso do peso da classe F57. Keyla Barros, nos 1500m da classe T20, foi medalha de bronze.

No halterofilismo, o Brasil conquistou a medalha de bronze com Maria de Fátima Castro. Ela ainda quebrou o recorde continental, ao levantar 133kg.