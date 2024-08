Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de medalhas da Paralimpíadas

Nesta edição das Paralimpíadas de Paris-2024, o Brasil já conquistou seis medalhas. Até o momento, o país ocupa a quarta posição no ranking geral, com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze.

As medalhas de ouro foram conquistadas pelo nadador Gabriel Araújo, na prova de 100m costas - S2, e por Júlio César, no atletismo, nos 5000m da classe T11. A medalha de prata foi garantida pelo nadador Phelipe Rodrigues, na prova de 50m livre - S10. As medalhas de bronze vieram através do nadador Gabriel Bandeira, nos 100m borboleta - S14; de Yeltsin Jacques, no atletismo, nos 5000m da classe T11; e da dupla de tênis de mesa, Cátia e Joyce Oliveira.

O quadro de medalhas é liderado pela China, que ganhou quatro medalhas de ouro, logo em seguida vem a Grã-Bretanha, Itália e Brasil. Para acompanhar o quadro de medalhas atualizado, acesse o site oficial de Paris-2024, onde é possível ver o ranking por países e também por gênero (masculino e feminino).



Os Jogos Paralímpicos de Paris continuarão até o dia 8 de setembro.