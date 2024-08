Maricá abre vagas para curso profissionalizante de confeccionador de lingerie e moda praia

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, em parceria com a Firjan e do Serviço de Aprendizagem Industrial (Senai - RJ) está com vagas abertas para o curso de confeccionador de lingerie e moda praia, que faz parte do Programa de Qualificação Profissional na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Serão 30 vagas disponíveis para duas turmas, de 13h às 17h e 18h às 22h, de segunda a sexta-feira. Para se matricular, o candidato deve levar consigo: comprovante de residência, cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de escolaridade. Os interessados em participar precisam ter idade mínima de 16 anos e ter até o 5° ano do ensino fundamental completo.

O curso tem como objetivo desenvolver novas competências profissionais que incluem gestão e planejamento. As aulas propõem um olhar crítico e um pensamento analítico em torno da modelagem, permitindo que o aluno trabalhe com criatividade, assertividade e que ganhe experiência para trabalhar com peças para diferentes segmentações: luxo, plus size, masculino, feminino e infantil.



A Secretaria de Políticas Inclusivas de Maricá fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, número 333, no Parque Eldorado.