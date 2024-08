Paralimpíadas: Julio Cesar conquista primeiro ouro do atletismo em Paris e bate recorde mundial

Julio Cesar foi diagnosticado com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos sete anos - Foto: Wander Roberto/CPB

Julio Cesar foi diagnosticado com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos sete anos - Foto: Wander Roberto/CPB

O Brasil conquistou mais um ouro nas Paralimpíadas de Paris 2024 no segundo dia de competições. Após o nadador Gabrielzinho ficar em primeiro lugar na prova 100m costas S2 (classe para atletas com grandes limitações físico-motoras), foi a vez do corredor Julio Cesar Agripino se consagrar campeão dos 5000m da classe T11 (deficiências visuais), batendo recorde mundial.

Julio liderou praticamente toda a prova, mostrando uma preparação física impecável. O atleta começou com um ritmo mais contido, mas logo ganhou velocidade e assumiu a primeira colocação. Restando três voltas para o fim, a vantagem só aumentou. Mantendo o controle da velocidade, Julio terminou com o tempo de 14min48s85, batendo o recorde mundial que pertencia ao brasileiro Yeltsin Jacques, que fechou a prova na terceira posição.

Leia mais

Paralimpíadas: Dupla brasileira garante pódio no tênis de mesa

Gabriel Araujo conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Paris



Julio Cesar nasceu em Diadema, São Paulo, e foi diagnosticado com ceratocone, uma doença degenerativa na córnea, aos sete anos. Ele era atleta convencional do atletismo e migrou para a equipe paralímpica por meio dos treinadores do Centro Olímpico.