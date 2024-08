Paralimpíadas: Dupla brasileira garante pódio no tênis de mesa

Pouco antes de Gabrielzinho, da natação, garantir o primeiro ouro brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Paris, a dupla Cátia Oliveira e Joyce Oliveira garantiu outra medalha para o país na competição. As atletas se classificaram para a semifinal da categoria de duplas femininas no tênis de mesa e, como a modalidade premia duas duplas no bronze, já garantiram um lugar no pódio. A semi acontece nessa sexta (30).

As meninas do Brasil eliminaram o Egito, representado por Fawzia Elshamy e Ola Soliman, com uma vitória por três sets a zero na manhã desta quinta (29). Disputando pela classe WD5, para atletas cadeirantes, as meninas venceram com tranquilidade e encerraram o primeiro set com uma enorme vantagem, com 11 pontos a 1. As outras duas parciais foram de 11/7 e 11/4 para as brasileiras.

Agora, Cátia e Joyce se preparam para enfrentar a dupla considerada número um no mundo da categoria: Seo Su Yeon e Yoon Jiu, da Coreia do Sul. A semifinal acontece nesta sexta (30), às 7h no horário de Brasília. Caso se classifiquem, elas disputam pelo ouro também nesta sexta (30), em final marcada para acontecer às 15h (horário de Brasília).