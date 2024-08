Gabriel Araujo conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Paris

O Brasil conquistou, logo no primeiro dia de competições, sua primeira medalha de outo dos Jogos Paralímpicos de Paris. Gabriel Araujo conquistou o ouro nos 100m costas da classe S2 da natação. Ele fechou a prova com o tempo de 1min53s67.

Em entrevista, Gabriel não conseguiu conter a emoção de conquistar o ouro em Paris: "Eu estou muito feliz e emocionando. Foi uma prova difícil, que mexe comigo. Eu trabalhei muito para isso. A gente fez de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu já estaria feliz com ouro, mas estou muito feliz porque eu amassei a prova, mandei muito bem. Posso gritar que sou campeão paralímpico dos 100m costas. Foi uma prova perfeita."

Gabriel Araujo tem focomelia, uma doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas. Ele conheceu a natação através de um professor de Educação Física. Essa é a quarta medalha da carreira dele, que foi ao pódio outras três vezes nos Jogos de Tóquio. Na ocasião, ouro nos 200m livre e nos 50m costas e prata nos 100m costas.

Favorito a conquista da medalha de ouro na prova desta quinta-feira (29), Gabriel foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura. Ele é o atual líder do ranking mundial e campeão do mundo. Durante a prova, ele nadou com tranquilidade e abriu rapidamente vantagem para os adversários. Ele também conseguiu bater o recordes das Américas.



O nadador ainda volta a competir em duas provas na classe S2, os 50m costas e 200m livre, além de outras duas disputas na classe S3: 50m livre e 150m medley.

Medalha de bronze para Gabriel Bandeira

O Brasil também conquistou uma medalha de bronze nesse primeiro dia de competições. Gabriel Bandeira, nos 100m borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual, conseguiu o terceiro lugar na final.

Sabendo que era favorito ao ouro, Gabriel não escondeu que esperava mais de si mesmo: "A prova não encaixou e treinar para próxima. Era a prova que eu tinha mais chance de ouro, levei o bronze. Mas esporte é isso. Ainda tenho quatro provas pela frente. Não estou feliz com o resultado, mas não posso deixar isso me abalar."

Ele conquistou quatro medalhas nos Jogos de Tóquio. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Nesta prova dos 100m borboleta, o brasileiro foi o campeão na última edição.

Ele competia na natação convencional desde os 11 anos de idade. Após passar por algumas dificuldades de evolução nos treinamentos, foi submetido a alguns testes e foi constatada uma deficiência intelectual no atleta.