Dandara está a cerca de 200 metros do busto de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo das Américas - Foto: Sergio Soares

Dandara está a cerca de 200 metros do busto de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo das Américas - Foto: Sergio Soares

a véspera do Dia da Consciência Negra, um busto da líder quilombola Dandara foi inaugurado nesta quinta-feira (19) na Praça RC1, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela está a cerca de 200 metros do busto de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo das Américas, local de eventos culturais na região.

O babalawô, professor do Programa História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e escritor, Ivanir dos Santos, explica que há que ser levado em conta que não há documento que comprove oficialmente a existência de Dandara.

“Mas isso não quer dizer que ela não existiu. Ela está na memória histórica da comunidade negra que viveu nos remanescentes do Quilombo de Palmares que depois se espalhou pelo Brasil. O fato de não ter documento não quer dizer que ela não existiu”, disse Ivanir.

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Para ele, essa homenagem é muito importante pela invisibilidade que as mulheres tiveram em Palmares. “É uma homenagem que vai além da figura da Dandara ao trazer ao público a importância das mulheres de Palmares”.

Danilo Luiz Marques, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas, também explica que Dandara, que seria a parceira de Zumbi, não é encontrada nas fontes históricas.

“Mas não significa dizer que a gente não tem figuras femininas importantes e documentadas. Não significa dizer que a Dandara não existiu. Hoje a gente entende Dandara como uma grande referência no movimento da luta das mulheres negras”, disse o pesquisador.

A historiadora Camilla Fogaça disse que uma hipótese levantada por um historiador é que essa personagem tenha surgido no romance Ganga Zumba, de João Felício dos Santos, publicado em 1962.

“A partir daí Dandara foi ganhando espaço na literatura, no cinema e na memória dos movimentos negros. Não podemos confundir a falta de registro sobre ela com a ausência de mulheres na história de Palmares”, disse Camilla.