Pai do atacante Rony, do Santos, é assassinado a facadas no Pará

Pai do atacante foi atingido na região do pescoço com um golpe de faca - Foto: Reprodução/Instagram do Santos

Pai do atacante foi atingido na região do pescoço com um golpe de faca - Foto: Reprodução/Instagram do Santos

O pai do atacante Rony, do Santos, foi assassinado na tarde desta segunda-feira (9), no município de Terra Alta, no nordeste do Pará. Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi atingido por golpes de faca na região do pescoço. Uma mulher suspeita de cometer o crime foi presa em flagrante.

Segundo informações da Polícia, os agentes foram acionados por volta das 15h30, após receberem uma denúncia de que um homem havia sido esfaqueado por uma mulher. O caso aconteceu no bairro Novo.

Marigerson recebeu os primeiros atendimentos de emergência e foi encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

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A suspeita foi detida pelos policiais ainda no local. Uma faca de aproximadamente 20 centímetros, apontada como o objeto utilizado no ataque, também foi apreendida.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Rony lamenta morte do pai

O atacante Rony se manifestou nas redes sociais e falou sobre a perda do pai. Na publicação, o jogador agradeceu ao Santos pela compreensão e liberação para ficar ao lado dos familiares neste momento.

O atleta também fez um agradecimento especial a Neymar, que disponibilizou seu avião particular para facilitar o deslocamento dele e de seus familiares até o Pará.

Rony, que atualmente defende o Santos, recebeu apoio do clube paulista. Em comunicado, a equipe lamentou a morte de Marigerson e manifestou solidariedade ao jogador e aos demais familiares, além de se colocar à disposição para prestar assistência.