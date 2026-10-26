Black Friday: por que é tão difícil resistir às compras por impulso?

Com a chegada da Black Friday, os descontos e as ofertas por tempo limitado passam a disputar a atenção dos consumidores. Contagens regressivas, avisos de últimas unidades e mensagens que sugerem oportunidades imperdíveis criam um ambiente em que decidir comprar pode se tornar mais difícil do que parece. Nesse cenário, nem toda aquisição parte de uma necessidade concreta: em alguns casos, o impulso de aproveitar uma oferta fala mais alto do que a reflexão sobre o que realmente faz sentido levar para casa.

Para a psicóloga Aline Graffiette, especialista em saúde mental e comportamento no trabalho e fundadora da Mental One, compreender os mecanismos por trás dessas decisões é um passo importante para desenvolver uma relação mais consciente com o consumo. A sensação de urgência, o receio de perder uma oportunidade e a expectativa de satisfação imediata podem reduzir o espaço para avaliar se uma compra é necessária ou compatível com as próprias prioridades.

“Em situações de consumo, a sensação de que precisamos decidir rapidamente pode fazer com que a emoção ganhe espaço sobre a reflexão. A pessoa não compra necessariamente porque precisa daquele produto, mas porque sente que pode perder uma oportunidade. Quando isso acontece, vale fazer uma pausa e se perguntar o que está motivando a decisão”, explica Aline.

Outro fator importante é a recompensa imediata associada à compra. Escolher um produto, concluir o pedido e aguardar a entrega podem gerar entusiasmo e uma sensação momentânea de satisfação. Em alguns casos, comprar também funciona como uma tentativa de aliviar emoções desagradáveis, como estresse, frustração, ansiedade ou tédio. O problema não está em sentir prazer ao consumir, mas em recorrer às compras repetidamente como principal forma de lidar com o desconforto emocional.

“Quando a compra se torna uma resposta automática a sentimentos como ansiedade, frustração ou cansaço, é importante observar o que está acontecendo antes da decisão. O produto pode até proporcionar satisfação momentânea, mas não necessariamente resolve aquilo que gerou o desconforto. Reconhecer esse padrão ajuda a ampliar as possibilidades de lidar com as emoções”, afirma a psicóloga.

A especialista ressalta que comprar por impulso ocasionalmente não significa, por si só, que exista um problema psicológico. O sinal de atenção está na frequência desse comportamento e nas consequências que ele provoca, como arrependimento recorrente, endividamento, conflitos familiares ou dificuldade de respeitar os próprios limites financeiros.

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Como aproveitar as ofertas sem agir por impulso

Algumas atitudes simples podem ajudar a tornar as decisões de consumo mais conscientes durante a Black Friday. Planejar as compras com antecedência, definir um limite de gastos, comparar preços e evitar decisões imediatas diante de ofertas com prazo curto são estratégias que criam espaço para avaliar a real necessidade de cada aquisição.

Outra medida é retirar o produto do carrinho virtual e esperar antes de finalizar o pedido. Esse intervalo permite observar se o desejo permanece depois que a sensação de urgência diminui. Também vale questionar se a compra estava nos planos antes de a promoção aparecer e se o valor cabe no orçamento sem comprometer outras prioridades.

“Uma pergunta simples pode ajudar: eu compraria esse produto se ele não estivesse em promoção? Se a resposta for não, vale entender por que o desconto se tornou o principal motivo da decisão. A ideia não é deixar de aproveitar oportunidades, mas fazer escolhas alinhadas às necessidades, aos objetivos e à realidade de cada pessoa”, orienta Aline.

Para a psicóloga, o objetivo não é transformar o consumo em motivo de culpa, mas estimular uma relação mais equilibrada com o dinheiro e com as próprias emoções. Ao reconhecer os gatilhos que influenciam suas escolhas, o consumidor ganha mais condições de decidir quando uma oferta realmente vale a pena e quando o melhor negócio é simplesmente não comprar.