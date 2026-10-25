Rodrigo Neves comemora vitória de Lula na Praia de Icaraí

“Foi a vitória da democracia, da soberania e do povo brasileiro!", discursou Rodrigo Neves - Foto: Divulgação

“Foi a vitória da democracia, da soberania e do povo brasileiro!", discursou Rodrigo Neves - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, neste domingo (25), da comemoração pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Praia de Icaraí, onde uma grande multidão se reuniu para festejar, na altura da Rua Miguel de Frias.

“Foi a vitória da democracia, da soberania e do povo brasileiro! Niterói mais uma vez mostrou que é a fortaleza democrática do Estado do Rio, ao ajudar na virada para eleger o maior líder popular da história desse país”, afirmou o prefeito.

Rodrigo estava ao lado da primeira-dama e deputada estadual eleita, Fernanda Neves. Também participaram da comemoração os deputados Victor Júnior, Verônica Lima, Flavio Serafini, além do ex-prefeito Axel Grael, vereadores e várias lideranças de Niterói e do Estado do Rio.