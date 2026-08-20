Inmet emite alerta para ventos de até 100 km/h; Niterói e São Gonçalo estão na rota do vendaval

O aviso prevê rajadas que podem chegar a 100 km/h em algumas regiões - Foto: Divulgação

O aviso prevê rajadas que podem chegar a 100 km/h em algumas regiões - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (20), um alerta laranja para condições de ventos fortes em diferentes áreas do país. O aviso prevê rajadas que podem chegar a 100 km/h em algumas regiões e exige atenção para possíveis transtornos provocados pela força dos ventos.

No Rio de Janeiro, o alerta alcança áreas do estado que estão sujeitas à intensificação dos ventos. O cenário também está associado à atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a ocorrência de rajadas mais fortes.

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O alerta laranja representa um nível de perigo na classificação do Inmet, acima do aviso amarelo, que indica perigo potencial. Em situações com ventos intensos, há possibilidade de queda de árvores, destelhamento e danos em estruturas, dependendo da intensidade das rajadas.

Orientações

O Inmet recomenda que a população evite permanecer embaixo de árvores durante rajadas de vento. Também é indicado não estacionar veículos próximo a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam oferecer risco.

Em caso de ventos fortes, a orientação é procurar um local seguro e permanecer abrigado até que as condições melhorem.