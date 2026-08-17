Anvisa aprova dois novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida

Um dos medicamentos foi desenvolvido pela EMS e o outro pela Germed - Foto: Divulgação

Um dos medicamentos foi desenvolvido pela EMS e o outro pela Germed - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (17) o registro de dois novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida sintética, princípio ativo pertencente à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. Os produtos são destinados ao tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença.

Um dos medicamentos foi desenvolvido pela EMS e será comercializado como medicamento genérico, sem nome comercial, conforme determina a regulamentação para essa categoria. O outro foi registrado pela Germed e chegará ao mercado com o nome Semaclique, classificado como medicamento similar.

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Os dois produtos são indicados como complemento à alimentação adequada e à prática de exercícios físicos. O tratamento pode ser feito sozinho, nos casos em que o uso da metformina não é recomendado por intolerância ou contraindicação, ou associado a outros medicamentos utilizados no controle do diabetes.

Aplicação semanal

Os medicamentos serão disponibilizados na forma de solução injetável em canetas preenchidas, com aplicação prevista uma vez por semana.

As canetas devem ser mantidas sob refrigeração, entre 2 °C e 8 °C, tanto antes quanto durante o tratamento, conforme as condições de armazenamento estabelecidas para os produtos.

Entre as apresentações aprovadas pela Anvisa estão versões com 1,5 ml e 3 ml de solução de semaglutida na concentração de 1,34 mg/ml. Os kits podem conter uma ou duas canetas, acompanhadas de quatro, seis, oito ou dez agulhas, dependendo da apresentação.

Uso exige receita médica

Assim como os demais medicamentos da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, os produtos à base de semaglutida estão sujeitos à prescrição médica em duas vias.

A aprovação do registro pela Anvisa permite que os medicamentos sejam disponibilizados no mercado, seguindo as regras sanitárias e de comercialização estabelecidas para esse tipo de produto.