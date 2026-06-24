Carpinteiro paraense cria jetski de madeira e recebe visita da Marinha após viralizar nas redes

Inspirado no modelo Sea 400, o veículo possui cerca de 4,5 metros de comprimento e foi construído quase inteiramente em madeira - Foto: Reprodução/Instagram

Inspirado no modelo Sea 400, o veículo possui cerca de 4,5 metros de comprimento e foi construído quase inteiramente em madeira - Foto: Reprodução/Instagram

A criatividade de um carpinteiro do interior do Pará chamou a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais e até da Marinha do Brasil. Cristiano Gonçalves, morador de Abaetetuba, desenvolveu artesanalmente um jetski de madeira que viralizou na internet pela aparência e funcionalidade semelhantes às de motos aquáticas convencionais.

Inspirado no modelo Sea 400, o veículo possui cerca de 4,5 metros de comprimento e foi construído quase inteiramente em madeira. O projeto é equipado com um motor Kawashima de 38 HP e conta com um sistema de resfriamento desenvolvido para evitar o superaquecimento durante a navegação.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o acabamento detalhado da embarcação impressionou os internautas, que passaram a chamar o criador de “CrisJet”, em referência à invenção.

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A repercussão do projeto motivou uma visita de representantes da Marinha do Brasil ao local onde Cristiano mantém a embarcação. Durante o encontro, realizado no último fim de semana, os militares orientaram o carpinteiro sobre os procedimentos necessários para a regularização do veículo.

“Tive o privilégio de ter a Marinha no meu porto para a regularização da moto aquática”, comemorou Cristiano nas redes sociais.

Segundo ele, a equipe realizou orientações técnicas, fiscalização e esclarecimentos sobre as normas exigidas para garantir a segurança e a legalização da embarcação. O carpinteiro agradeceu o atendimento recebido e ressaltou a importância de seguir corretamente as regras de navegação.

Com a etapa de regularização em andamento, Cristiano agora se dedica aos ajustes finais do projeto. Entre eles está a pintura do jetski, cuja escolha do nome foi aberta à participação dos seguidores.

“Agora vamos fazer a pintura e vocês podem ajudar a escolher o nome”, escreveu o inventor. A história gerou milhares de comentários elogiando a criatividade e a habilidade do paraense. Muitos internautas destacaram que o projeto representa o chamado “jeitinho brasileiro” em seu melhor sentido: a capacidade de inovar e criar soluções com talento, dedicação e trabalho.

Também houve manifestações de orgulho por ver uma iniciativa artesanal desenvolvida no interior do Pará ganhar destaque nacional, evidenciando como a criatividade pode transformar ideias em realizações extraordinárias.

Veja o vídeo: