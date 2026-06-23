De Niterói a Itaboraí: confira os pontos para assistir Brasil x Escócia com festa

Depois do apito final, o cantor Ferrugem assume o palco, mantendo a festa com o público - Foto: Divulgação

Depois do apito final, o cantor Ferrugem assume o palco, mantendo a festa com o público - Foto: Divulgação

A quarta-feira (24) será de animada e com clima de decisão na região metropolitana do Rio. O duelo entre Brasil e Escócia, às 19h, pela Copa do Mundo 2026, movimenta Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, que terão telões, eventos e shows para reunir os torcedores.

Em Niterói, o Caminho Niemeyer recebe mais uma edição da fan fest “Energia para Torcer”. O espaço abre durante a tarde com programação musical, áreas de convivência e transmissão do jogo em telão. Depois do apito final, o cantor Ferrugem assume o palco, mantendo a festa com o público.

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Outro destaque é o ItaFest, que chega como mais uma alternativa para quem quer assistir ao jogo em clima de evento em Itaboraí. A proposta é reunir torcedores em um ambiente preparado, com estrutura de telão, música e clima de Copa, reforçando o circuito de fan fests espalhadas pela região.

A proposta é reunir torcedores em um ambiente preparado, com estrutura de telão, música e clima de Copa | Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, o público tem encontro marcado no Parque RJ Nosso Sonho. A programação começa às 17h, com música para aquecer a torcida. Às 19h, Brasil x Escócia será exibido em telão, reunindo famílias e amigos em um espaço pensado para celebrar o futebol com conforto e segurança.

A programação começa às 17h, com música para aquecer a torcida | Foto: Divulgação

Em Maricá, a Prefeitura aposta em uma grande estrutura para reunir os torcedores nos quatro distritos da cidade: Centro, Itaipuaçu, Inoã e Ponta Negra. A programação começa às 15h, com DJs aquecendo o público para o clima de Copa. A partir das 19h, o jogo entre Brasil e Escócia será exibido em telões espalhados pelos pontos de encontro. No Centro, além da transmissão, o público contará com apresentações da União de Maricá e da Beija-Flor de Nilópolis, reforçando o clima festivo. Após o apito final, a comemoração continua com a tradicional roda do Samba da Copa