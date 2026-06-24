Criador da trend 'Será que?' é internado com grave infecção após lavagem nasal incorreta

O criador da trend “Será que?”, João Inácio Jr. está internado desde a última sexta-feira (19), após ser diagnosticado com mastoidite bilateral, que é uma infecção bacteriana grave que afetou os ossos atrás das orelhas. O estado de saúde foi causado por uma lavagem nasal incorreta.

"Fui internado às pressas. Vim para o hospital com uma dor de cabeça terrorista, uma dor de cabeça gigante, insuportável. Aqui foi descoberto um problema que não é simples, é um problema sério, de tratamento complicado. Só pode ser feito no hospital, com remédios muito fortes", disse o apresentador, em um vídeo destinado ao ‘Diário do Nordeste’.

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De acordo com João, depois de fazer tomografias e ressonâncias magnéticas, os médicos localizaram uma inflamação “gigante” nos ossos da cabeça. "Uma infecção bacteriana grave e isso é muito perigoso, porque essa inflamação pode passar para o cérebro, pode virar meningite e pode matar", explicou o apresentador, que até mesmo ficou “praticamente surdo”. Ainda de acordo com ele, por causa da medicação usada no tratamento, chegou a ganhar 7 kg.

O criador da trend, explicou que o problema de saúde aconteceu por ele realizar uma lavagem nasal de forma errada. "Peguei uma gripe que virou uma sinusite... Esses tubos, que são garrafinhas de lavagem nasal, a gente coloca com soro e alguns medicamentos, e aperta. Eles entram por uma narina e saem pela outra. O que aconteceu foi que eu apertei com força demais. Só isso. O apertar com força demais fez com que o soro entrasse dentro dos meus ouvidos e viesse e caísse dentro dos ossos mastoides", explicou.

João ainda disse que em algumas situações é preciso fazer uma cirurgia e informou que até o momento não sabe quando terá alta médica. "Não sei quando vou sair do hospital, mas com certeza sairei bem... A fé é a mesma, a esperança é a mesma, a certeza é a mesma, que quando Deus quer, tudo se resolve".