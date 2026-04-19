'Salve Jorge!': Rio inicia programação para celebrar dia 'Santo Guerreiro'

Entre as atividades previstas estão celebrações eucarísticas, momentos de louvor e oração do terço - Foto: Fernando Fração/Agência Brasil

Entre as atividades previstas estão celebrações eucarísticas, momentos de louvor e oração do terço - Foto: Fernando Fração/Agência Brasil

Começou neste domingo (19/04) a tradicional programação religiosa da Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio de Janeiro, para celebrar o feriado estadual de São Jorge, em 23 de abril. Entre as atividades previstas estão celebrações eucarísticas, momentos de louvor e oração do terço.

Conhecido como Santo Guerreiro, São Jorge é considerado importante para diversas religiões, como a católica, umbanda e candomblé. A agenda segue nos demais dias, com realizações diversas, como missas conduzidas por sacerdotes convidados, louvores e procissão.

O ponto alto deste ano é um espetáculo com 300 drones, previsto para a madrugada do dia 23, antes da esperada Missa da Alvorada. Neste mesmo dia vão ser realizadas outras diferentes missas, sendo a de 10h celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta. E às 16h, os fiéis participam da grande procissão pelas ruas do bairro. A programação religiosa segue até a noite.

Leia também:

Botafogo atropela Chapecoense e vence por 4 á 1 na Arena Condá, em Santa Catarina

Fiscais encontram mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo em padaria no Rio

A estrutura do evento vai contar com cerca de mil colaboradores diretos e outros cinco mil indiretos, mobilizados para garantir o suporte necessário durante os dias de programação.

Neste ano, a celebração de São Jorge no Rio de Janeiro ganha ainda mais relevância com o reconhecimento oficial da festa no Calendário Oficial da Cidade, sancionado pela Prefeitura do Rio.

A medida reconhece a importância da devoção ao santo como parte da identidade e da memória afetiva da população.