Eleições 2026: Pesquisa do CNT aponta que Lula venceria Flávio e todos os candidatos em segundo turno

Levantamento da CNT/MDA divulgado nesta terça-feira (14/4) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno nas eleições deste ano, com 44,9% das intenções de voto contra 40,2%.

A pesquisa também mostra que Lula levaria vantagem em disputas de segundo turno contra outros nomes, como os ex-governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, além do ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e de Renan Santos (Missão).

Na simulação estimulada de primeiro turno, o atual presidente aparece na liderança com 39,2%, seguido por Flávio Bolsonaro, que soma 30,2%. Os demais pré-candidatos registram percentuais menores: Caiado tem 4,6%, Zema alcança 3,3%, Santos aparece com 1,8% e Rebelo marca 1,5%.

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Já no cenário espontâneo, Lula é citado por 28,7% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro tem 16,6%. Mesmo inelegível e em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro ainda é lembrado por 3,4% dos eleitores. O estudo indica ainda que 77% dos eleitores de Lula e 69% dos apoiadores de Flávio Bolsonaro afirmam não pretender mudar o voto.

Em relação à rejeição, ambos apresentam índices elevados: 40,3% dos entrevistados disseram que não votariam em Lula de forma alguma, enquanto 25,0% rejeitam Flávio Bolsonaro e 18,9% afirmam não votar em Jair Bolsonaro.

A 167ª edição da Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02847/2026.