Presidente Lula sanciona lei que garante folga para exame e amplia prevenção ao câncer no trabalho
Com a nova regra, trabalhadores passam a ter direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que fortalece a prevenção de doenças no ambiente de trabalho e amplia os direitos dos trabalhadores em todo o país.
A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (6), altera a Consolidação das Leis do Trabalho e determina que empresas promovam ações informativas sobre vacinação contra o HPV e prevenção de cânceres como mama, colo do útero e próstata.
Com a nova regra, trabalhadores passam a ter direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses para realizar exames preventivos, sem qualquer desconto no salário.
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