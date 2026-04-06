Presidente Lula sanciona lei que garante folga para exame e amplia prevenção ao câncer no trabalho

Com a nova regra, trabalhadores passam a ter direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a nova regra, trabalhadores passam a ter direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que fortalece a prevenção de doenças no ambiente de trabalho e amplia os direitos dos trabalhadores em todo o país.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (6), altera a Consolidação das Leis do Trabalho e determina que empresas promovam ações informativas sobre vacinação contra o HPV e prevenção de cânceres como mama, colo do útero e próstata.

Com a nova regra, trabalhadores passam a ter direito de se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses para realizar exames preventivos, sem qualquer desconto no salário.

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