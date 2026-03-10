Mãe é presa após ser encontrada cocaína no organismo da filha de 3 anos no RS
Caso é de setembro de 2025, a suspeita estava foragida
Foragida desde setembro de 2025, uma mulher foi presa preventivamente pela Polícia Civil na última segunda feira (9), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por suspeita de maus-tratos à filha, de 3 anos.
A delegada Amanda Andrade conta que a investigação começou após o pai da criança relatar que a filha estava aparentemente dopada em um final de semana que passou na casa da mãe. Em um exame realizado no hospital, o resultado deu positivo para cocaína na urina da criança.
Em setembro, foi feito um pedido de prisão preventiva, mas a mulher já estava foragida. A prisão aconteceu no bairro São Vicente, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.
A delegada disse que a suspeita já tinha histórico de maus-tratos com os outros filhos, na ocasião por constrangimento. As investigações seguem pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) para saber qual foi a dosagem da droga que a criança ingeriu.