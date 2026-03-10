Mãe é presa na Baixada Fluminense por abusar sexualmente das filhas

Uma mulher de 33 anos foi presa durante uma ação da Polícia Federal realizada nesta terça-feira (10), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por abusar sexualmente das duas filhas. A ação teve como objetivo reprimir crimes de estrupo de vulnerável e exploração sexual infantil na internet.

Durante a Operação Guardiões, além da prisão, outros dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. As investigações do caso tiveram início em 2025, depois que levantamentos detectaram a circulação de arquivos com cenas de abuso sexual infantil em fóruns na Dark Web.

Além das publicações, indícios apontam que a suspeita também compartilhava as mídias dos abusos por aplicativos de mensagens. O aparelho celular da mulher foi apreendido e passará por uma perícia técnica. Segundo a PF, a mãe é investigada por abusar das filhas de 4 e 9 anos de idade.

Leia também:

➣Botafogo enfrenta Barcelona de Guayaquil em busca da classificação na Libertadores

➣ Pedido de casamento surpresa emociona durante treino de corrida em Itaboraí no Dia Internacional da Mulher

As crianças foram identificadas e encaminhadas para receberem acompanhamento junto ao Conselho Tutelar. A mãe presa responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, além da produção, armazenamento e compartilhamento de mídias que contêm cenas de abuso sexual infantil.