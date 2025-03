Papa Francisco vai ter alta no domingo, dizem médicos

O Papa Francisco recebeu alta neste domingo (23), conforme anunciado pela equipe médica que o acompanha.

Aos 88 anos, o pontífice deixará o hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado nos últimos 37 dias para tratamento de uma pneumonia bilateral. Ele retornará à sua residência no Vaticano, mas precisará permanecer em repouso por dois meses, sob acompanhamento médico contínuo, em um processo que os especialistas classificaram como "alta hospitalar protegida".

Durante o período de recuperação, Francisco será submetido a sessões de fisioterapia respiratória e exercícios para melhorar a fala, uma vez que sua voz foi impactada pelo uso prolongado de oxigênio em alto fluxo por meio de dispositivos não invasivos. O progresso nessa questão ocorrerá gradualmente, dizem os médicos, sem estabelecer um prazo específico para a recuperação completa da voz. Ele retomará suas atividades de forma progressiva, mas terá que adotar um “estilo de vida mais tranquilo”, afirmou Sergio Alfieri, chefe da equipe médica e diretor do hospital Gemelli.

"A notícia que todos aguardam é que, amanhã, o Santo Padre terá alta", declarou Alfieri. "Ele está em recuperação, e esperamos que volte às suas atividades normais em breve." Para garantir uma recuperação plena, os especialistas recomendaram evitar aglomerações e encontros frequentes com grandes grupos, além de restringir atividades fisicamente exigentes. Apesar da alta, os médicos alertaram que alguns vírus ainda permanecem nos pulmões do papa.

Segundo Alfieri, Francisco recebeu a notícia da alta com alegria. Ele comentou que o pontífice frequentemente perguntava quando retornaria ao seu lar. “O papa foi um paciente exemplar, seguiu nossas orientações à risca. Só autorizamos a alta quando consideramos ser o momento certo.”

Apesar da gravidade inicial, Francisco manteve "bom humor" durante a maior parte de sua hospitalização. No entanto, houve momentos críticos em que sua saúde apresentou sérios agravantes. No domingo, antes de deixar o hospital, ele fará uma breve saudação aos fiéis presentes, de acordo com informações antecipadas pelo Vaticano.

Ao fim deste período de internação — o mais longo já registrado para um pontífice na história do Vaticano —, Francisco terá passado 38 dias no hospital. Este episódio representou o desafio mais delicado dos 12 anos de seu papado. Durante esse tempo no cargo, sua saúde enfrentou várias adversidades, incluindo dificuldades respiratórias frequentes, problemas de locomoção e dores intensas causadas por uma osteoartrite.

Antes de ser internado, Francisco já demonstrava sinais preocupantes de dificuldade respiratória, o que chegou a dificultar sua leitura de sermões nas semanas anteriores. Inicialmente diagnosticado com bronquite pelo Vaticano, ele foi hospitalizado em meados de fevereiro. A condição evoluiu para uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e posteriormente foi identificada como pneumonia bilateral.

Durante a internação, o quadro do pontífice foi descrito como "complexo". Ele enfrentou crises severas de asma e broncoespasmos, culminando em episódios graves de insuficiência respiratória e insuficiência renal. Após dias críticos e administração de oxigênio e outros tratamentos intensivos, seu estado começou a melhorar progressivamente. Nos últimos dias, a insuficiência renal foi revertida e ele deixou de depender de aparelhos respiratórios.

Agora estabilizado, o Papa Francisco se prepara para retomar sua rotina gradualmente, com foco em sua saúde e bem-estar.