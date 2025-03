Acompanhada de 2 homens, mãe deixa filho dentro do carro no estacionamento de motel

Os adultos relataram à polícia que entraram no quarto e deixaram o menino dormindo no veículo - Foto: Reprodução

Um menino de 2 anos foi encontrado dentro de um carro em um motel na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nessa sexta-feira (21). A criança estava acompanhada de dois homens e sua mãe. Os adultos alegaram que só levaram a criança para o local, pois não havia onde deixá-la.

A delegada da Polícia Civil, Nelly Macedo, informou à imprensa que nenhum dos homens tem grau de parentesco com a criança. Apesar dos três serem presos, os dois homens pagaram fiança e liberados em seguida.

Os adultos relataram à polícia que entraram no quarto e deixaram o menino dormindo no veículo. O menino acordou chorando sendo encontrado por camareiras do motel que escutaram vindo do estacionamento de um dos quartos, e chamaram a Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram ao motel, encontraram os adultos com a criança no colo. A mulher e os homens foram encaminhados para a delegacia, e prestaram depoimentos.

A mulher vai responder por maus-tratos. E os homens responderão juntamente com a mãe por praticar relações sexuais ou ato libidinoso na presença de criança ou adolescente.

Ao ser acionado, o Conselho Tutelar constatou que a criança estava sem se alimentar há um dia e em condições higiênicas precárias.