Brasileiro é preso acusado de esfaquear 3 pessoas na Irlanda

O brasileiro Gabriel Ferreira Motta Valladares, de 29 anos, foi preso na noite de segunda-feira (10/2) pela polícia irlandesa, acusado de esfaquear três pessoas no centro de Dublin, capital da Irlanda, no último fim de semana.

Três homens com idades entre 20 e 50 anos ficaram feridos no ataque ocorrido nos arredores de Stoneybatter, região central de Dublin, na tarde do domingo (9/2).

Segundo a polícia, os três estão sendo tratados por ferimentos graves, mas não correm risco de morte. As vítimas seguem internadas, segundo o último boletim médico publicado pelas autoridades irlandesas publicado nesta terça-feira.

Natural do Rio de Janeiro, Valladares reside em Dublin desde 2022. De acordo com as autoridades locais, ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques.

Uma das vítimas teria sido atacada na porta de casa, enquanto outra, quando passava pela rua de bicicleta, disseram as testemunhas.

O brasileiro compareceu diante de um juiz nesta terça-feira e foi informado sobre seu indiciamento por quatro acusações.

O detetive responsável pelo caso informou que, ao ser questionado sobre os crimes, Gabriel declarou: "Eu estava com medo de ser morto".

Segundo o The Irish Times, o advogado de Valladares não fez um pedido por sua soltura sob fiança, mas solicitou atendimento médico imediato ao seu cliente.

O juiz ordenou que o brasileiro receba tratamento e que ele seja mantido preso pelo menos até a próxima audiência judicial, marcada para o dia 18 de fevereiro.

A BBC News Brasil tentou contato com o advogado de Valladares, mas não recebeu uma resposta até a publicação desta reportagem.

A família de Valladares, é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em entrevista à BBC News Brasil, a mãe, Fátima Regina, revelou que o filho tem problemas psiquiátricos diagnosticados há anos e já enfrentou episódios de surtos psicológicos.

Segundo ela, o filho morava sozinho na capital irlandesa e vinha relatando, há cerca de um ano, dificuldades para se manter no país, mencionando a falta de trabalho e moradia.

"Ele estava passando muita dificuldade. Estava passando frio morando nas ruas. Ele também me dizia por telefone que estava sendo perseguido. Eu ficava preocupada. Estou com o coração destruído", desabafou.

Fátima afirmou ainda que, orientada pelo advogado de defesa, está reunindo os laudos médicos de Valladares no Brasil, para apoiar a estratégia jurídica. Ela afirmou que ainda não falou com o filho.

A Embaixada do Brasil em Dublin informou que está em contato permanente com a família de Gabriel Valladares, no Rio de Janeiro, com o advogado dele na capital irlandesa e com a polícia local. A Embaixada afirmou ainda que enviou hoje solicitação formal para visitá-lo na prisão, com o objetivo de assegurar sua integridade física e oferecer assistência consular.