Polícia investiga denúncia de estupro em carro de aplicativo em Maricá

A Polícia Civil de Maricá investiga uma denúncia de estupro regsitrada em Itaipuaçu. O crime teria acontecido na madrugada do último domingo (09); a jovem pediu uma corrida de aplicativo para voltar para casa e só recuperou a consciência na manhã do dia seguinte, quando acordou na rua e com sinais de abuso sexual, segundo o relato.

A jovem seria virgem e contou ter despertado na Rua 40 com hematomas pelo corpo, roupa rasgada e com sinais de estupro. Exames conduzidos pelo Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, indicam que ela realmente teria sido violentada. O caso foi registrado pela 82ª DP (Maricá), que está investigando a denúncia.

