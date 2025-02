Guarda Costeira dos EUA localiza destroços de avião no Alasca

Os destroços foram localizados na sexta-feira (7). - Foto: Reprodução/ US COAST GUARD HANDOUT

Os destroços foram localizados na sexta-feira (7). - Foto: Reprodução/ US COAST GUARD HANDOUT

A Guarda Costeira dos Estados Unidos no Alasca localizou os destroços de um pequeno avião sobre o gelo. As autoridades confirmaram que o acidente resultou na morte de todas as 10 pessoas a bordo.

Dois nadadores de resgate da Guarda Costeira, que chegaram aos destroços, encontraram três corpos dentro da aeronave, informou o porta-voz Mike Salerno durante coletiva de imprensa. As autoridades acreditam que os outros sete corpos estão espalhados pelos destroços.

O avião perdeu altitude de forma abrupta e desapareceu na quinta-feira (6). Os destroços foram localizados na sexta-feira (7).

Leia também:

Idoso alemão é preso em Búzios após furtar moto elétrica e ser flagrado por câmeras de segurança



Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão

“Infelizmente, não parece que haja sobreviventes”, afirmou Salerno.