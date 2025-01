Beyoncé anuncia ajuda às vítimas dos incêndios em Los Angeles

Beyoncé decidiu adiar o anúncio que faria nesta terça-feira (14). Segundo publicação feita em seu perfil no Instagram, a diva estadunidense tomou a decisão em solidariedade às vítimas dos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os incêndios na região da Califórnia resultaram na morte de pelo menos 24 pessoas, além de ter devastado diversas casas e construções da região. Segundo projeções, as perdas podem chegar a mais de US$ 20 bilhões (R$ 122 bi) na região.

“O anúncio de 14 de janeiro será adiado para uma data tardia por conta da devastação causada pelos incêndios em Los Angeles”, escreveu Beyoncé na publicação feita em suas redes sociais.

“Eu continuo a rezar pela cura e reconstrução das famílias que estão sofrendo com perda e trauma. Nós somos tão abençoados por termos bombeiros corajosos que continuam a trabalhar sem descanso para proteger a comunidade de Los Angeles.

Leia também!

Casal é preso em Niterói pela Guarda Municipal acusado da morte do próprio filho de 8 meses

Sesc RJ abre 510 vagas para cursos de inglês e espanhol



A cantora então pede doações para as instituições que estão ajudando a região. A BeyGOOD, fundação sem fins lucrativos da diva pop, doou US$ 2,5 milhões (R$ 15,26 milhões) para apoiar as famílias que perderam suas casas.