Sesc RJ abre 510 vagas para cursos de inglês e espanhol

O Sesc RJ vai receber, a partir desta quarta-feira (15), as inscrições para os cursos de imersão em língua inglesa e espanhola, nos níveis básico, intermediário e avançado. São oferecidas 510 vagas, neste primeiro semestre, distribuídas em turmas presenciais e virtuais com diferentes dias e horários, em 11 unidades do Sesc no estado. As inscrições devem ser feitas até 22 de janeiro, pelo site https://programas.sescrio.org.br.

As turmas presenciais serão oferecidas nas unidades de Madureira II (Shopping dos Peixinhos), no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, Duque de Caxias, Niterói e em Nova Friburgo. Já as turmas virtuais, pelas unidades de Campos, Madureira I, Ramos, São Gonçalo, Tijuca, Três Rios, São João de Meriti e Niterói.

Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos. Para isso, devem acessar o site https://programas.sescrio.org.br, criar uma Conta Sesc, preencher o formulário, selecionar a turma desejada e anexar os documentos solicitados (RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando o candidato for menor de idade; comprovante de residência e de escolaridade). A mensalidade varia de R$ 91 a R$ 230, de acordo como perfil do usuário. Veja tabela abaixo.

Haverá uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar o curso em turmas acima do nível básico do idioma (A1). O resultado será divulgado no dia 14 de fevereiro e a relação dos aprovados será divulgada no site do Sesc. As aulas estão previstas para iniciar no dia 18 de fevereiro.

Os cursos de inglês e espanhol, oferecidos pela área de Educação do Sesc RJ, têm um método de ensino e aprendizagem que possibilita ampliar os conhecimentos em língua estrangeira, por meio do estudo de situações cotidianas com recursos que estimulam a compreensão oral e escrita. Durante o curso, são oferecidas oficinas, aulas passeio e outras experiências com foco na prática do idioma escolhido.

Serviço

Curso de Imersão em Língua Inglesa e Espanhola – Sesc RJ

Inscrições: 15 a 22/01/2025, no site https://programas.sescrio.org.br

Teste de nivelamento: 24/01 a 12/02/2025

Resultado: 14/02/2025

Início das aulas: 18/02/2025

Valores das mensalidades

Língua estrangeira – Turmas virtuais

Credencial plena Sesc: R$ 91

Convênio – R$ 117

Público geral – R$ 130

Língua estrangeira – Turmas presenciais

Credencial plena Sesc: R$ 161

Convênio – R$ 207

Público geral – R$ 230