Paralimpíadas 2024: Brasil inicia os jogos em busca de campanha histórica

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 15h, pelo horário de Brasília. Mais de quatro mil atletas de 184 delegações vão desfilar pela Champs-Élysées, a avenida mais famosa da França. Cerca de 35 mil espectadores devem acompanhar a cerimônia na Praça da Concórdia.

O Brasil inicia a disputa dos Jogos Paralímpicos com a meta de realizar a campanha mais vitoriosa de sua história. Com esse objetivo, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) enviou para a capital francesa a maior delegação brasileira da história da competição, com um total de 280 atletas, sendo 255 com deficiência, 19 atletas guia (18 para o atletismo e 1 para o triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Leia mais:

Luto no futebol: morre em São Paulo, aos 27 anos, o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU

Botafogo contrata centroavante do primeiro time vegano das Américas



O objetivo do Brasil é ultrapassar as campanhas dos Jogos do Rio (2016) e de Tóquio (2020), nos quais, em cada, o país conquistou o total de 72 medalhas. Porém, foi no Japão que o país estabeleceu o recorde de ouros, 22, superando a marca dos Jogos de Londres (2012), quando 21 brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio. Em 2016, foram conquistados 14 ouros.



A Paralimpíadas tem início nesta quarta-feira (28) e terminam no dia 8 de setembro.

Cerimônia de abertura:

- Data e horário: 28 de agosto, às 15h (de Brasília)

- Local: Champs-Élysées, em Paris, na França

- Transmissão: Sportv2 (TV fechada), Globoplay (Streaming) e canal do Comitê Paralímpico (YouTube). O evento não será transmitido pela TV aberta.

O evento será realizado de forma inédita, fora de um estádio, com o desfile dos atletas partindo da parte inferior da avenida Champs-Elysées se estendendo pela capital francesa até a icônica Place de la Concorde.